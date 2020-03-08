شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز قيمة لأصحاب المراكز العشرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية جوائز قيمة للمشاركين في السباق الرئيسي في المهرجان، منها 10 سيارات للفرسان الفائزين بالمراكز العشر الأولى، بينما يحصل الفرسان من المركز الحادي عشر حتى المركز الثلاثين على جوائز مالية بقيمة 100 ألف درهم لكل فارس.

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