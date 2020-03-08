شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لاتحادات غرب آسيا في دبي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم
يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحضور رؤساء اتحادات غرب آسيا اجتماعاً طارئاً في الساعة 11 من صباح اليوم الأحد في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي في دبي ، وذلك لمناقشة روزنامة البطولات في المستقبل وذلك على ضوء تفشسي فيروس كورونا المستجد.
وسيخرج المجتمعون بتوصيات بشأن تأجيل الجولات المقبلة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكذلك تحديد المواعيد الجديدة لمنافسات دوري أبطال آسيا التي تم إيقاف مباريات جولاتها الأخيرة.
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