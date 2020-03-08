الهاجري: نجاح المهرجان يسعدنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، فخره بحجم النجاح الذي شهده المهرجان، واعتبره محطة من المحطات الكبرى في منافسات القدرة ليس على مستوى الدولة فقط، بل على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المستوى التنظيمي للحدث وحجم المشاركة الكبير يفوق أي بطولة تقام خارج الدولة.

وقال إن كوادر مدينة دبي الدولية للقدرة بالتعاون مع الكوادر الفنية بالاتحاد ولجان الاتحاد الدولي أدت دوراً مهماً في النجاح الذي تحقق.

وقال: مدينة دبي الدولية للقدرة وكافة المضامير هي الأحدث والأكثر جاهزية والأكثر أماناً على مستوى العالم، وذلك يُسهم في زيادة عدد المشاركين من مختلف أنحاء العالم، ويجعل فرسان العالم يحرصون على الحضور إلى دبي وإلى الإمارات؛ للمشاركة في كافة البطولات الرسمية التي تقام بها لمستوى التنظيم المميز، ولحجم الجوائز العينية والمالية المرصودة.

وذكر أن الحدث يحظى باهتمام كبير من اتحاد الإمارات للفروسية والقائمين عليه؛ كونه أحد أهم الأحداث التي تقام في رياضة الفروسية ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي.