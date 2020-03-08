شكرا لقرائتكم خبر عن السبوسي: توجيهات فارس العرب وراء تميز إسطبلات M7 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد السبوسي مدرب إسطبلات M7 الفائزة بكأس المهرجان أن توجيهات فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» مالك إسطبلات M7 كانت وراء الفوز باللقب والتميز. وقال: فوزنا بالمركز الأول لا يقلل من جهد وتميز باقي الفرسان والإسطبلات التي شاركت في الحدث، الجميع اجتهدوا وقدموا أداءً مميزاً ساهم في نجاح المهرجان وهذا هو الأهم في الأمر. وأضاف: أنهينا الموسم بنجاح وكلنا قناعة بكل ما قدمناه على مدار الموسم، الهدف الذي سعينا إلى تحقيقه هو للوصول إلى الرقم واحد في كل السباقات التي خضناها، وبهذا الفوز أنهينا الموسم المحلي بنجاح ونتطلع لتحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم بإيطاليا الصيف المقبل.
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