حمدان المري: سعيد باعتلاء منصة التتويج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى الفارس حمدان المري وصيف السباق الختامي أمس كأس المركز الثاني إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مالك إسطبلات F3، معتبراً اهتمام سموه وتوجيهاته الدائمة وراء وصافة مهرجان سموه.

وقال: سعيت إلى الفوز بالصدارة ولكن المركز الثاني يعتبر إنجازاً في حد ذاته، السباق كان قوياً وسريعاً من بدايته، وكان يضم أهم وأقوى الخيول والفرسان.

وشكر المري كافة الأطقم التدريبية التي ساهمت في الوصول إلى ما وصل إليه، كما شكر كافة المتعاونين.