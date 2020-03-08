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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدمة للشرطة العراقي تاريخ النشر: 08/03/2020 استمع

بغداد: زيدان الربيعي تعرض فريق الشرطة إلى صدمة كبيرة؛ بعد أن أصيب اثنان من لاعبيه، فقد أصيب المدافع فيصل جاسم في الرباط الصليبي، وهذا يعني غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، كما أصيب مدافعه الآخر حسام كاظم بتمزق في العضلة الخلفية، مما يجعله يغيب عن الفريق لمدة عشرة أيام.

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