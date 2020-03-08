«ع ج تريم» تتألق في مهرجان الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

اختتمت مساء أمس السبت منافسات النسخة الحادية والعشرين من مهرجان الشارقة للجواد العربي «التصنيف الذهبي» والتي أقيمت على مدار 3 أيام بنادي الشارقة للفروسية والسباق بمشاركة 254 جواداً يمثلون 8 دول.

شهد منافسات اليوم الثاني كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي للخيول العربية، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وقصي عبيد الله مدير عام بطولة دبي الدولية للجواد العربي.

وواصل مربط دبي للخيول العربية تألقه خلال منافسات اليوم الثاني بعدما حصد 4 ذهبيات في أشواط الأفراس بعمر 7 إلى 9 سنوات، والأمهار بعمر سنة، والأمهار بعمر سنتين، والأمهار بعمر 3 سنوات.

وأقيمت مساء أمس منافسات اليوم الختامي من خلال الشوط العاشر وحتى الشوط الثاني عشر إضافة إلى الأشواط الرئيسية للبطولة وهي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة وبطولة المهرات وبطولة الأفراس وبطولة الأمهار بعمر سنة واحدة وبطولة الأمهار وبطولة الفحول.

وضمن منافسات الشوط الرابع والمخصص للأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات أحرز «ع ج تريم» لمربط عجمان المركز الأول، وحل في المركز الثاني «جوري البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي وجاء بالمركز الثالث «دي سينيه» لمربط دبي للخيول العربية.

وأهدى «دي ريم» مربط دبي لقب الشوط الخامس والمخصص للأفراس بعمر 7 إلى 9 سنوات، فيما جاء في المركز الثاني «ام اف الريم» لمربط البطين للخيول العربية، وحل ثالثاً الجواد «بيرل دي دجون» لمبارك سعيد الهاجري.

وفي الشوط السابع والمخصص للأمهار بعمر سنة نال «ك أ نيشان» لخالد غانم مبارك العميري المركز الأول، فيما جاء «أرجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي في المركز الثاني، وحل ثالثاً «جي اس أوسكار» لمربط الجواهر للخيول العربية.

وفي الشوط السابع أيضاً بالقسم «ب» نال «دي سفار» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول، فيما جاء بالمركز الثاني «ع ج عجبان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وجاء بالمركز الثالث «شامخ البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي وفي الشوط الثامن والمخصص للأمهار بعمر سنتين جاء «دي شخاط» لمربط دبي للخيول العربية في المركز الأول فيما جاء بالمركز الثاني «تاج الصغير» لمربط الصيعر للخيول العربية، وحل ثالثاً «دي نايل» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

وفي الشوط التاسع والمخصص للأمهار بعمر 3 سنوات نال «دي شجاع» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول، فيما جاء بالمركز الثاني «ع ج برزان» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحل ثالثاً «ديوك سنتونيو ام اي» لمربط عجمان.