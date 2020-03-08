«النصر الجديد» يضع صدارة شباب الأهلي في خطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

فرّط شباب الأهلي في التقدم 2-صفر على النصر في الشوط الأول، بالسقوط في الشوط الثاني بفخ التعادل 2-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في استاد راشد في الجولة 18 لدوري الخليج العربي.

وبقي شباب الأهلي في الصدارة برصيد 40 نقطة، لكن أصبح مركزه الأول في خطر بعدما قلص العين الثاني الفارق معه إلى 3 نقاط فقط، بعدما وصل إلى 9 نقاط في بعض المراحل.

كما فرط «الفرسان» بحصاد الشتاء عندما ارتقى إلى الصدارة مرتاحاً وبفارق كبير عن كل مطارديه وتوج بطلاً للذهاب، لكن أهدر كل ذلك في الصيف، ومن أصل 15 نقطة ممكنة من 5 مباريات في دور الإياب حصد 8 نقاط وأهدر 7 ربما يدفع ثمنها غالياً مع تبقي 8 جولات على ختام الدوري.

وبعد شوط أول لشباب الأهلي بالكامل سجل فيه هدفين عبر أحمد خليل، قلب «العميد» الطاولة على صاحب الأرض في الشوط الثاني بعد انتفاضة رائعة حولت تأخره صفر - 2، إلى تعادل مستحق 2 - 2، بعد هدفين من الإسباني ألفارو نيجريدو.

المردود البدني

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وتفتح الصورة المغايرة التي ظهر عليها «الفرسان» المجال لتساؤلات كثيرة حول المردود الذي انخفض فجأة وهو ما فسره المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في المؤتمر الصحفي بأن المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون في الشوط الأول كان السبب في ذلك، لتطرح إجابته تساؤلاً عن الحالة البدنية للاعبين الذين صالوا وجالوا في الشوط الأول ومارسوا ضغطهم الهجومي من العمق والأطراف وأهدروا فرصاً كانت مواتية لحسم النتيجة مبكراً بأكثر من هدفين قبل أن يظهر النقيض في الشوط الثاني.

وتابع أروابارينا: «تلقينا ضربة قوية، فقد أصبح الفارق مع الوصيف 3 نقاط فقط، ولكن البطولة مفتوحة للجميع وما زالت هناك مباريات كثيرة والعبرة بالخواتيم والفريق الذي يستطيع أن يستمر حتى النهاية متقدماً هو من سيفوز باللقب».

التعادل عادل

من جهته، كشف الكرواتي ميروسلاف يورتشيتس مدرب النصر أنه قام بنقل شحنة من الطاقة الإيجابية إلى اللاعبين بين الشوطين أدت لانتفاضتهم في الشوط الثاني والسيطرة وإدراك تعادل، كما أكد أن التعادل هو النتيجة العادلة والنقطة مكسب خاصة أنها تحققت على أرض المتصدر.

وأضاف عقب المباراة: أقول لفريقي مبروك لأنه استطاع العودة بعد أن كنا متأخرين بهدفين مع نهاية الشوط الأول، والحقيقة أن ما فعله فريقي لا يمكن أن يقدمه إلا كبار اللاعبين، فقد قدمنا كرة جميلة خاصة وردة فعل اللاعبين بعد التأخر كانت عظيمة وفرضوا سيطرة كاملة على مجريات الشوط الثاني».

وأكد: هذا هو النصر بشكله الجديد، وأود التأكيد على أنه لا يمكن أن يقوم بردة الفعل هذه إلا لاعبين على أعلى مستوى وأبارك لهم، وأكررها هذا هو النصر الجديد.

من جهته، أكد ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي أن النتيجة عادلة، وقال: «لابد أن ندرك أن بطولة الدوري تحتاج منا كلاعبين المزيد من التضحيات، وإذا بقينا على هذا الوضع ستضيع علينا بطولة الدوري ولابد أن نغير عقليتنا كلاعبين».

وأثنى محمد العكبري لاعب النصر على أداء زملائه، وقال: استطعنا العودة بفضل تركيزنا العالي في الشوط الثاني، وكنا نطمح للفوز وكانت لدينا فرص يمكن أن نحسم بها النتيجة لمصلحتنا لكن الذي يحسب لنا هو الروح التي ظهر بها الفريق في الشوط الثاني.