«ديربي» مانشستر يشغل الإنجليز.. واليونايتد في مهمة مصيرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يبحث مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس عن الفوز على ضيفه و«الجار المزعج» مانشستر سيتي، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد بحثاً عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في حين ستكون هناك مواجهة خاصة بين الإيطالي أنشيلوتي مدرب إيفرتون وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي، بعدما كان الأول مدرب الثاني في تشيلسي من عام 2009 حتى 2011.

تكلف خسارة «الديربي» التي شغلت الصحافة الإنجليزية بالنسبة لليونايتد كثيراً إذ سيتراجع إلى المركز الثامن، فيما سيدخل سيتي صاحب المركز الثاني بنشوة حصد كأس الرابطة. وسيحاول اليونايتد الذي فاز في ديربي الذهاب 2-1 على استاد الاتحاد التكتل دفاعياً والاعتماد على الهجمات المرتدة باستخدام سرعة نجمه الفرنسي أنتوني مارسيال، ومهاجمه المعار النيجيري أوديون إيجالو الذي سجل 3 مرات في أول مشاركتين مع الفريق (مرة أمام كلوب بروج البلجيكي في يوروبا ليج، ومرتين في شباك ديربي يونايتد في مسابقة كأس الاتحاد).

وصرح إيجالو الراغب في عقد دائم عقب الفوز بالديربي: «أعطي دمي للحصول على مزيد من فرص المشاركة، هذا حلم الطفولة».

ويكتسي الديربي أهمية أكبر لدى صانع ألعاب سيتي البرتغالي بيرناردو سيلفا (25 عاماً) الذي سيواجه مواطنه وصديقه برونو فيرنانديز(25 عاماً).

والتقى الصديقان أول مرة مع منتخب البرتغال دون ال19 عاماً وشاركا معاً في الصيف ضمن دوري أمم أوروبا مع المنتخب الأول، ويعلق بيرناردو سيلفا: إنه صديقي وهو موهوب وذكي ويسجل ويصنع الكثير من الأهداف وسعيد لبدايته القوية مع اليونايتد، سألني قبل انتقاله لليونايتد وقلت له إنه قرار صحيح، لكن مع هذا لا أريد أن يفوز علي في الديربي.

وتابع برناردو: تمكن برونو تحمل ضغوط سعر صفقته لأنه معتاد على الضغوط فهو كابتن سبورتينج لشبونة في الموسمين الأخيرين، وسيكون ديربي مميز للاعبين والمشجعين ونريد إهداء الفوز لمشجعينا.

إسعاد المشجعين

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وسجل سيلفا المنتقل من موناكو الفرنسي مقابل 43 مليون استرليني هدفين في ديربي الموسم الماضي على ملعب أولد ترافورد والذي كان حاسما لحصد لقب الدوري الممتاز ثم أسهم، قبل شهرين، في قيادة سيتي للفوز 3-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

وأضاف برناردو: «من المهم جداً أن نفوز على اليونايتد، نعرف أن حصد اللقب هذا الموسم غير ممكن لكن من المهم أن نبقى في المركز الثاني. ذكرياتي جميلة عن ملعب أولد ترافورد في آخر مباراة هناك في كأس الرابطة حيث سجلت هدفاً كان واحداً من أجمل أهدافي،لكننا لعبنا 3 مرات في هذا الملعب منذ لحاقي بالفريق وفزنا في المرات الثلاثة وهذا جيد بالنسبة لي، الديربي يتطلب ضغطاً وحماساً من المدرجات ونحن معتادون على المواجهات الكبيرة والديربي واحد منها».

من جهة أخرى، يواجه الإيطالي أنشيلوتي مدرب إيفرتون فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وقبل عامين من تولي أنشيلوتي تدريب تشيلسي في 2009 التقى الإيطالي بمالك تشيلسي أبراموفيتش في باريس وطلب منه شراء لاعب وسط عبقري واقترح حينها شراء تشافي ألونسو من ليفربول لأن الحصول على المايسترو أندريه بيرلو أيقونة اليوفنتوس كان صعباً. لم يشتر«البلوز» ألونسو لكن وجد أنشيلوتي في التشكيلة جوهرة وسط اسمها لامبارد وعندما دارت شائعات في 2010 عن انتقاله من تشيلسي علق أنشيلوتي: «مع هذه المهارة لا يستطيع أحد سواه تسجيل 27 هدفاً في الموسم الواحد. شائعات رحيلة مزحة ثقيلة، لا خوف من رحيل لامبارد لأنني أعرفه جيداً وأعرف ولاءه للنادي ولزملائه وللمشجعين».

لامبارد في المقابل أحب طريقة مدربه وعلق: «غير التشكيلة وهذا مصدر عبقريته كمدرب، يحب اللاعبين ويستمع إليهم».

ترحيب خاص

بقي أنشيلوتي ولامبارد صديقين حتى بعد إقالة المدرب وشوهد الاثنان مع بيرلو في مطعم بنيويورك عام 2015 وعندما أعلن لامبارد اعتزاله اللعب في 2017 علق أنشيلوتي: وجدت لاعباً وانساناً رائعاً كان فعلاً بمنتهى الجدية والتركيز. كنت محظوظاً لتواجد مهاجم وسط يسجل الكثير من الأهداف في فريقي. قابلته في فانكوفر وتناولت معه العشاء وما زالت صداقتي به طيبة».

وسيتواجد أنشيلوتي على خط التماس بعد تفاديه الإيقاف عقب اعتراضه على الحكم كريس كافاناه أمام اليونايتد 1-1 وسيحظى الإيطالي باستقبال حار من المدرجات التي احتفل معها بثنائية اللقب والكأس. لامبارد أيضاً سيرحب بمدربه السابق لكنه سيركز على الفوز لأن الهزيمة ستصعب مهمة الحصول على المقعد الأوروبي وستمنح إيفرتون في المقابل فرصة تقليص الفارق مع تشيلسي لخمس نقاط يستفيد منها اليونايتد وولفرهامبتون وتوتنهام.