سلطان بن هويدن يتوج أبطال مهرجان سباق الهجن في المدام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي المدام الثقافي الرياضي برعاية مجلس الشارقة الرياضي للسنة الثالثة على التوالي مهرجان سباق الهجن الثالث في ميدان سباق الهجن في البحائص بمنطقة المدام.

حضر حفل تتويج الفائزين سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة سالم عبيد الميالة المدير المالي، وسعيد راشد الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام، وسالم سلطان بن عجيل الكتبي رئيس قطاع كرة القدم، والدكتور محمود نسيم مدير النادي، وعدد كبير من محبي سباقات الهجن.

وأكد سعيد راشد الكتبي أن النادي يحرص سنوياً على تنظيم العديد من المبادرات التي تستهدف فئات المجتمع، ويعتبر سباق الهجن من الإرث التراثي للدولة ودول الخليج والمنطقة العربية ويحظى باهتمام خاص من قبل أهالي منطقة المدام.

وقال: تمتاز منطقة المدام بتربية الإبل وتنظيم السباقات بشكل متكرر في ميدان السباق المخصص لسباقات الهجن بمنطقة البحائص، وتسعى اللجنة الثقافية دائماً لطرح مبادرات تخدم أكبر شريحة في المجتمع.

وتقدم الكتبي بالشكر إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على الدعم والمتابعة، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، وسلطان بن هويدن رئيس النادي، على قيادة دفة العمل بحنكة واقتدار والعمل على الارتقاء بكافة الجوانب في النادي، مؤكداً أن نادي المدام يجسد ارتباط العمل الرياضي بالثقافي والمجتمعي بصورة كبيرة.