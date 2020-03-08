ليبرون يتفوق على يانيس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوق نجم لوس إنجليس ليكرز «الملك» ليبرون جيمس على نظيره في ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو في لقاء قمة بين متصدري المجموعتين الشرقية والغربية ليقود فريقه إلى الفوز (113-103) ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويتنافس جيمس ويانيس على لقب أفضل لاعب هذا الموسم، وقد سجل الأول نقاطاً في هذا الإطار؛ من خلال تسجيله 37 نقطة مع 8 متابعات، ومثلها تمريرات حاسمة، رافعاً رصيده الإجمالي من النقاط إلى أكثر من 34 ألف نقطة في مسيرته، كما قام بمجهود دفاعي على يانيس، وأضاف انتوني ديفيس 30 نقطة بينها 14 في الربع الأخير.

في المقابل، سجل يانيس 32 نقطة مع 11 متابعة، و6 تمريرات حاسمة؛ لكنه أخطأ في ثلاث رميات حرة في الدقيقتين الأخيرتين.