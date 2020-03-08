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رودريجو صناعة كرة الصالات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح


سلطت صحيفة «الصن» البريطانية، الضوء على نجم البرازيلي الشاب رودريجو (19 عاماً) المولود بمدينة أوساسكو الصناعية بالعاصمة ساو باولو.
وكان ايريك والد رودريجو والذي تزوج بسن صغير، لاعب كرة هاو لم يجد طريقه في الفرق الكبيرة وركز بسن ال16 من عمره على تنشئة طفله.
وخطف رودريجو الأنظار في فريق كرة الصالات بسانتوس ولقب ب« الجديد»، لكنه تفوق على مواطنه عندما أصبح أصغر لاعب تتعاقد معه شركة نايك بسن ال11 (نيمار بسن ال13)، ولعب رودريجو بفريق سانتوس دون ال13 عاماً وكان الهداف برصيد 20 هدفاً في موسم تتويج سانتوس بطلاً للدوري، وفي سن ال14 حصد رودريجو، جائزة أفضل لاعب في بطولة نايك، وقال عنه الأسطورة زيكو بعدما شاهده في فريق دون ال15 عاماً: «إمكانياته كثيرة». وفي 2017 شق رودريجو، طريقه للفريق الأول لسانتوس، لكنه لم يلعب سوى مرتين وفي العام التالي برز نجمه وفي تصويت مجلة «فرانس فوتبول»، جاء رودريجو رابع أفضل لاعب شاب في العالم بعد جستن كلويفرت وبولسيتش ومبابي.

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