القداح بطل لقب شتاء أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج للأشبال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اللاعب موفق القداح من الولايات المتحدة الأمريكية بلقب بطولة شتاء أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج للأشبال لعام 2020، وذلك برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للثقافة والشطرنج.

وتم تتويج القداح بعد فوزه على كافة منافسيه ضمن فعاليات مهرجان الأكاديمية الذي أقيم في قاعة زايد الأول بنادي العين للثقافة والشطرنج في مدينة العين.

واستطاع موفق القداح أن يفرض سيطرته على البطولة منذ بدايتها حتى نهايتها ليكسب اللقب عن جدارة واستحقاق، وحل في المركز الثاني الشبل السوري الواعد رام عزوز.

وشهدت البطولة التي أشرف عليها هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي، إقبالاً كبيراً من المشاركين خصوصاً من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وسوريا، وأدار المنافسات التي أقيمت بالنظام السويسري وفقاً لقواعد الشطرنج الكلاسيكي الحكم الدولي المصري أحمد عادل.