أبراهام أفضل لاعب شاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد نجم تشيلسي الواعد تامي أبراهام (22 عاماً) جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2019، في حفل أقيم بكامدن، بعد تسجيله 15 هدفاً في 34 مباراة، في أول ظهور له مع الفريق الأول، متفوقاً على زميله ماسون ماونت.

وذهبت جائزة أفضل حارس إلى بن فوستر حارس واتفورد، وأفضل مهاجمة لفيفيان ميديما لاعبة أرسنال للعام الثاني على التوالي، وحصد أولي واتكنز مهاجم برينتفورد جائزة أفضل لاعب للعام بالدرجة الأولى ومدربه توماس فرانك جائزة أفضل مدرب بعدما قاد الفريق للمركز الخامس.