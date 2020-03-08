انتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية رابطة المحترفين غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعقد غداً الاثنين الدورة الانتخابية الأولى لرابطة المحترفين الإماراتية؛ حيث سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة 2020-2024. وسيكون نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي، مسرحاً لهذا الحدث الانتخابي المهم، بعد أن قبلت لجنة الانتخابات طلبات الترشيح المقدم من عبدالله ناصر الجنيبي، عن فئة الرئيس، جمال حامد المري عن فئة نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، ناصر إبراهيم الظفري، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي وسعيد عبيد الكعبي عن فئة الأعضاء ، علماً بأن الأندية ستقوم بانتخاب ثلاثة أعضاء من بين 5 مرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة. ووزعت رابطة المحترفين الإماراتية نبذة عن الرئيس ونائبه والمرشحين لانتخابات الرابطة حسب التالي:

فئة الرئيس: عبدالله ناصر الجنيبي:

مواليد 1975، حاصل على ماجستير في الهندسة الإدارية من جامعة جورج واشنطن دي سي من الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ مسيرته الرياضية منذ عام 2005 أميناً للسر العام في نادي الوحدة، عضو اللجنة التأسيسية لرابطة دوري المحترفين، عضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس اللجنة الفنية، ثم رئيس المكتب التنفيذي.

ترأس الجنيبي مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم من 2012 إلى 2016، ومنذ 2016 تولى منب نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية.فئة نائب الرئيس: جمال حامد المري:

من مواليد 1971، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال ( مالية ومصرفية) من كلية الأعمال والاقتصاد بجامعة الإمارات. عضو في مجلس إدارة إعمار في 2013، المدير التنفيذي للحسابات المركزية لحكومة دبي.



منافسة حامية



وستجري منافسة حامية بين 5 مرشحين لمنصب العضوية، على أن يتم انتخاب 3 منهم، والأشخاص الذين ترشحوا هم:



محمد عبيد اليماحي:

مواليد 1966، حاصل على بكالوريوس علوم إدارية واقتصادية، تخصص إدارة عامة، لاعب كرة يد سابق، نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وهو عضو سابق لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم.

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ناصر إبراهيم الظفري:

مواليد 1973، حاصل على بكالوريوس الإعلام والعلاقات العامة، المدير التنفيذي لشركة عجمان لكرة القدم، عضو مجلس إدارة نادي عجمان الرياضي الثقافي، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية- غرفة عجمان.



حسن طالب المري:



مواليد 1972، يعمل في منصب نائب الرئيس لشؤون العلاقات الحكومية والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في مركز دبي المالي العالمي.



طارق علي الشبيبي:



مواليد 1974، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الإمارات، يعمل في منصب مدير إدارة المكامن لحقل الضبعية، لاعب سابق في نادي الجزيرة.



سعيد عبيد الكعبي:



مواليد 1992، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية.