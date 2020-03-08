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غياب طويل لأليسون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الألماني يورجن كلوب مدرب بطل أوروبا، غياب حارسه البرازيلي أليسون عن مواجهة الإياب أمام أتلتيكو مدريد في دور ال16 لمسابقة على ملعب الأنفيلد والتي خسر ليفربول مباراة الذهاب منها بنتيجة (1- صفر) على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
وسيحل أدريان الذي كلف الفريق الخسارة أمام في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد مؤخراً، وخسر في المرتين الوحيدتين التي لعب فيها في المسابقة الأوروبية الموسم الماضي بديلاً عن أليسون.
وعلق كلوب على إصابة حارسه: لديه مشكلة في عضلة صغيرة بالحوض، يمكننا كأشخاص عاديين العمل معها؛ لكنه كحارس محترف لا يستطيع.

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