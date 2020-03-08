محطات مثيرة في نسخة 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان سباق سمو ولي عهد دبي مسك ختام المهرجان الذي شهد مشاركة قياسية تجاوزت ألف فارس وفارسة مثلوا أكبر وأهم الإسطبلات على المستويين المحلي والدولي، وكان المهرجان بدأ الاثنين الماضي بسباق كأس السيدات لمسافة 119 كم بمشاركة 162 فارسة، و توجت به الفارسة البولندية كاميلا أنيتا.

تلاه سباق الإسطبلات الخاصة يوم الثلاثاء الماضي الذي جرى لمسافة 119 كم، بمشاركة 204 فرسان وفارسات، و توج بلقبه الفارس أحمد صالح الشحي.

ثم سباق كأس اليمامة الأربعاء الماضي المخصص للفرسات والذي جرى لمسافة 119 كم وتوج بلقبه الفرس مزيونة المملوكة لإسطبلات F3 بقيادة الفارس عبدالله علي العامري.

أما سباق ختام المهرجان الذي جرى، أمس السبت، والذي أقيم على كأس ولي عهد دبي لمسافة 119 كم فتوج بلقبه الفارس غيث عبدالوحد لصالح إسطبلات M7.