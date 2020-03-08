أحمد فتحي : الأهلي لم يطلب تجديد عقدي..وأتمني مواجهة الزمالك في النهائي

أكد الكابتن "احمد فتحي" لاعب النادي الاهلي انه لا يعلم مصيره مع الاهلي حتى الان وأن اداره النادي لم تقوم بفتح موضوع التجديد .

وقال "فتحي" خلال مدالخة هاتفية لبرنامج "نمبر وان" والمذاع عبر فضائية "Ten" : لا اعلم مصيري حتى الان وانا مستمر لنهايه الموسم مع الاهلي وفي انتظار تحديد مصيري نهايه الموسم.

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وعن مبارة صن داونز قال "فتحي" : الحكم الجامبي بكاري جساما يعد من افضل حكام القارة الافريقيه ولكن الفترة الاخيرة لم يكن في كامل مستواه,وكنا نستطيع الفوز بالمباراه باكثر من هدف .

ونجح النادي الاهلي في الوصول الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا , بعد فوزه ذهابا على صن داونز بهدفين نظيفين في ستاد القاهرة وتعادل ايابا بهدف مقابل هدف في جنوب افريقيا.