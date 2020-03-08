«مباراة دامية»... "الوداد" يقصي "النجم الساحلي " ويضرب موعداً مع "الأهلي" في نصف نهائي أبطال أفريقيا

استطاع نادي "الوداد المغربي" في التاهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم هزيمته اليوم أمام النجم الساحلي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب رادس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي.

كان الوداد قد حقق الفوز ذهابا في المغرب بهدفين دون رد، ليصعد إلى نصف النهائي بالفوز على الفريق التونسي بهدفين مقابل هدف بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة.

نجح كريم عريبي في تسجيل هدف الفريق التونسي بالدقيقة 58 من عمر المباراة .

وشهدت المباراة ، أحداث مثيرة للجدل داخ الملعب وخارجه. ونشبت اشتباكات بين لاعبي الفريقين ، في بداية المباراة، حيث جاءت المشادات بعد تدخل عنيف من الشيخ كومارا لاعب الوداد المغربي، على أشرف كرير حارس النجم الساحلي.