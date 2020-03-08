مجدي عبدالغني: " أليو بادجي" مينفعش يلعب فى الأهلي.. ولو عيل 17 سنة كان حط الكورة جون

شن الكابتن "مجدي عبد الغني" عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، هجوماً لاذعاً علي اللاعب "أليو بادجي" مهاجم الأهلي بسبب إضاعته لفرصة هدف محقق خلال مباراة صن داونز.

وقال "عبد الغني" خلال لقائه ببرنامج "نمبر وان" والمذاع عبر فضائية "Ten" : أليو بادجي لا يجب أن يكون مهاجم النادي الأهلي، وإذا كان هناك لاعب لديه 17 سنة لسجل الكرة هدفًا

وأكد الكابتن "مجدي عبدالغني" أن "بادجي" فشل فى إثبات نفسه حتي الان ، ومروان محسن كان يجب إشراكه فى مباراة اليوم