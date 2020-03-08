والدة "متعب" تطمئن "الجماهير"على حالته الصحية

أكدت والدة الكابتن "عماد متعب"، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنها قامت بالاطمئنان على نجلها منذ قليل. وقالت والدة "متعب" إنها قامت بالاطمئنان على نجلها منذ قليل والذي أكدلها أنه بحالة صحية جيدة. Advertisements إقرأ أيضاً : «جلطة في المخ» .. نقل «عماد متعب» لإحدى مستشفيات المعادي .. الجمهور يتبادل «تغريدة» أحمد شوبير عن لاعب الأهلي السابق! وتابعت "خلال" مداخلة هاتفية لبرنامج "نمبر وان" والمذاع عبر فضائية "Ten" : تحدثت مع "عماد" وهو بحالة جيدة في المستشفى كان متعب قد تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

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