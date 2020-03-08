أكدت مصادر نقل الكابتن عماد متعب لاعب الأهلي السابق ، لمستشفى أندلسية وذلك لإصابته بجلطة في المخ . وكتب شوبير على حسابه الرسمي بموقع تويتر متمنياً الشفاء لعماد متعب قائلاً : خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للكابتن عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية. Advertisements وهى التغريدة التي تناقلها رواد تويتر لتأكيد الوعكة التي ألمت بملك التسعين عماد متعب . وانهالت التغريدات على موقع تويتر تطالب بالدعاء لمتعب . وقال أحمد جمال الصحفي بإدارة الإعلام بالنادي الأهلي : متعب بيعمل أشعة مقطعية ورنين على المخ دعواتكم له يبقى بخير هو بيعاني من تنميل بنصف جسده ولكن الحمد لله في وعيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر «جلطة في المخ» .. نقل «عماد متعب» لإحدى مستشفيات المعادي .. الجمهور يتبادل «تغريدة» أحمد شوبير عن لاعب الأهلي السابق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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