شباب الأهلي يقيل مدربه اروابارينا

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أقال شباب الأهلي متصدر الدوري الاماراتي لكرة القدم السبت مدربه الارجنتيني رودولفو اروابارينا، غداة التعادل مع النصر في المرحلة الثامنة عشرة من البطولة.
واعلن شباب الأهلي في بيان له عبر حسابه الرسمي في "تويتر" انهاء علاقته بمدربه ارواربارينا وتكليف "الاسباني جيرارد ساراغوسا مدرب فريق تحت 21 سنة لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم".
وتراجعت نتائج شباب الأهلي في المراحل الأخيرة من الدوري، ومن بينها التعادل مع النصر 2-2 الجمعة بعدما كان متقدما 2-صفر، ليتقلص الفارق مع مطارده العين الى ثلاث نقاط بعدما كان ثماني نقاط مع نهاية دور الذهاب.
ويقود اروابارينا (44 عاما) شباب الأهلي منذ 2018 وفاز معه بكأس الامارات وكأس الرابطة في الموسم الماضي.
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