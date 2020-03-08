ميلان يتخلى عن مديره بوبان بعد 9 أشهر من تعيينه

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أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم السبت تخليه عن مديره الكرواتي زفونيمير بوبان بعد تسعة أشهر فقط من توليه منصبه.

واستقدم النادي اللومباردي بوبان للحلول بدلا من البرازيلي ليوناردو العائد الى باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بعد تركه منصب الامين العام المساعد في الاتحاد الدولي (فيفا).

وأعرب بوبان (51 عاما) عن خيبة أمله في وسائل الإعلام في كيفية ادارة شؤون النادي، وكان على علاقة متوترة بالمدير التنفيذي ايفان غازيديس.

وكتب ميلان في بيان "يشكر النادي زفونيمير على خدماته للنادي في الاشهر التسعة الماضية، ويتمنى له الافضل في مستقبله المهني".

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ويحتل ميلان المركز السابع في الدوري المحلي، بفارق 12 نقطة عن المراكز المؤهلة إلى دوري ابطال اوروبا.

وبعد تعيينه مسؤولا عن تنسيق ومراقبة النشاطات الرياضية في ميلان، وجد بوبان زميله السابق باولو مالديني الذي رقي الى منصب المدير الفني.

وكان بوبان عين مديرا عاما مساعدا في الفيفا في أيار/مايو 2016. وخلال مسيرته كلاعب، دافع عن ألوان ميلان خلال 10 مواسم من 1991 الى 2001، وأحرز معه لقب الدوري المحلي أربع مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة بفوزه عام 1994 على برشلونة الإسباني 4-صفر.