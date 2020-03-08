الوداد يكمل عقد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أكمل الوداد البيضاوي المغربي وصيف بطل النسخة الأخيرة عقد المتأهلين إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بحجزه البطاقة الرابعة الأخيرة رغم خسارته أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي صفر-1 السبت في رادس في إياب ربع النهائي.

وسجل الجزائري كريم العريبي الهدف الوحيد للنجم الساحلي في الدقيقة 58 بيد أنه لم يحرم الفريق المغربي من بلوغ الدور نصف النهائي كونه فاز بثنائية نظيفة ذهابا السبت الماضي.

وكان الزمالك المصري أول المتأهلين إلى دور الأربعة بتجريده حامل اللقب في العامين الأخيرين الترجي التونسي من اللقب رغم خسارته امامه صفر-1 على ملعب رادس الاولمبي أيضا وذلك لفوزه 3-1 ذهابا في القاهرة.

ولحق به مواطنه الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي اليوم، عقب تعادل الأول مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-1 (فاز 2-صفر ذهابا في القاهرة)، ورغم خسارة الثانية أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي صفر-1 (فاز 2-صفر ذهابا في الدار البيضاء).

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وفي نصف النهائي، يلتقي الرجاء البيضاوي مع الزمالك، والوداد البيضاوي مع الأهلي في إعادة لنهائي 2017.

وتقام مباراتا الذهاب في الدار البيضاء في الفترة بين 1 و3 أيار/مايو المقبل، والإياب في القاهرة في الفترة بين 8 و10 منه.

ملخص المباراة: