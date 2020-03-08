الهلال يبتعد 8 نقاط في الصدارة والاتفاق يفاجئ النصر

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ابتعد الهلال ثماني نقاط في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه الاتفاق 1-صفر وخسارة مطارده المباشر حامل اللقب امام مضيفه الفيصلي 2-3 السبت في المرحلة الحادية والعشرين.

ويدين الهلال بفوزه إلى مهاجمه البيروفي اندري كاريو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 17 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وهو الفوز السادس على التوالي للهلال الذي رفع رصيده إلى 50 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 26 نقطة وتراجع الى المركز الحادي عشر.

وسيطر الهلال على معظم مجريات الشوط الأول، ولاحت له فرصة مبكرة لافتتاح التسجيل، من انفراد لكاريو لكنه سدد بجوار القائم (2).

وانقذ الجزائري رايس مبولحي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة قوية لسلمان الفرج (15)، قبل أن ينجح الهلال في ترجمة أفضليته إثر هجمة منسقة أنهاها كاريو برأسه في أقصى الزاوية اليمنى للحارس مبولحي (17).

وأضاع الهلال فرصة التعزيز عندما انفرد ياسر الشهراني ولعب الكرة بجانب القائم (40).

وسدد الإيطالي سيباستيان جوفينكو كرة قوية من ركلة حرة بجانب القائم (54)، وأضاع الفرنسي بافيتيمبي غوميس هدفا محققا عندما تلقى كرة عرضية من الدوسري سددها فوق العارضة (55).

وتهيأت فرصة للاتفاق لادراك التعادل بتسديدة للسلوفاكي فيليب كيش علت العارضة (58).

في المباراة الثانية على ملعب مدينة المجمعة، صعّب النصر مهمته في الحفاظ على اللقب بخسارته أمام الفيصلي 2-3.

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وسجل البرازيليان بيتروس ماثيوس (7) وجوليانو دي باولا (30) هدفي النصر، ومواطنيهما إيغور روسي (15) وغييرمي أوغوستو (28 و63) أهداف الفيصلي.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 34 نقطة وتقدم للمركز الخامس بينما بقي النصر وصيفا برصيد 42 نقطة.

وأوقف أبها سلسلة نتائجه المخيبة وحقق فوزا مهما على ضيفه التعاون 2-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وسجل صالح آل عباس (4) والمغربي أمين عطوشي (79) هدفي أبها الذي حقق فوزه الأول بعد ست هزئم وتعادل واحد، وربيع سفياني (86) هدف التعاون.

ورفع أبها رصيده إلى 27 نقطة وتقدم الى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 29 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

ملخص أهداف مباراة الهلال والاتفاق:

ملخص أهداف مباراة الفيصلي والنصر: