شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه أسوان للحفاظ على صدارة دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام عصر اليوم الأحد مباريات الجولة 27 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء الأهلي مع أسوان والزمالك مع إنبي.

ويتربع شباب الأهلي على صدارة جدول دوري 99، بعدما وصل رصيد الفريق الأحمر إلى النقطة 62، جمعها من الفوز في 19 مباراة، والتعادل في خمس مباريات، وهزيمتين، مسجلًا 63 هدفًا، بينما تلقت شباكه 17 هدفًا.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

وادي جلة x المصري

أسوان x الأهلي

الإسماعيلي x إف سي مصر

مصر المقاصة x طنطا

المقاولون العرب x الإنتاج الحربي

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بيراميدز x الجونة

طلائع الجيش x الاتحاد السكندري

إنبي x الزمالك

حرس الحدود x سموحة

يذكر أن شباب الأهلي كانوا قد فازوا في مباراة الجولة الماضية على وادي دجلة بأربعة أهداف نظيفة، فيما كان فريق سموحة قد حقق فوزاً ثميناً على إنبي بهدفين مقابل هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

ويقود المقاولون جهاز فني مكون من: عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى واحمد كمونة مدرب وابراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى وهانى عدلى ادارى واحمد حسام اصابات ملاعب.

بينما يقود فريق الزمالك مواليد 99 جهاز فني مكون من: عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد إبراهيم وأسامة حسن وناصر عبداللطيف لحراسة المرمى، وسعيد الطيار إداري للفريق.