شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة من القلب.. هكذا احتفل أحمد فتحى بالصعود الأفريقى على حساب صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد فتحي، لاعب النادى الأهلى والمنتخب الوطني، على نشر دعوة من القلب، بعد صعود فريقه لدور النصف نهائى من بطولة أمم افريقيا، بعد الفوز على نادى صن داونز بنتيجة 3-1 مجموع المباراتين.

ونشر فتحى صورة له من الاحتفال بالصعود، عبر حساباته المختلفة بمواقع السوشيال ميديا، وكتب قائلاً " سُبحان من يَجبر خواطرنا حين يَصدُ عنا كُل شَيء* *ويَحنو عَلينا إذا قسى علينا كُل شَيء* *سُبحان من نحنُ بدونه لسنا بشَيء* *وبه كُل شَيء*".

وتمكن فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر من حجز مقعدا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل مع نظيره صن داونز بهدف لكل منهما في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، والذي يلعبان مساء السبت.

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وبادر الأهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26 وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى..واسبتعد السويسرى رينيه فايلر لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من:- على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

والتقى الأهلى 7 فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز "ثمانى مواجهات"، وأورلاندو بيراتس "ست مواجهات"، وأياكس كيب تاون "مواجهتان"، وبلاتينيوم ستارز "مواجهتان"، وسوبر سبورت "مواجهتان"، وبيديفست "مواجهتان"، وكايزر تشيفز "مواجهة واحدة".

وعلى مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 30 مرة، بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.