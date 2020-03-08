شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبى اليوم الأحد 8 / 3 / 2020 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق بيراميدز نظيره زاناكو الزامبى على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وتعد مباراة اليوم بمثابة النزهة الكروية لبيراميدز حيث يحتاج زاناكو الزامبى للفوز بأربعة أهداف للتأهل للدور التالى للبطولة، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز وزاناكو الزامبى

مباراة الذهاب انتهت في زامبيا بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد ، ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه حيث قدم في مستوى أكثر من رائع له في أول مشاركة أفريقية له.

مشوار بيراميدز وزاناكو الزامبى

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جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة

تشاتشيتش يبحث عن مواصلة الأرقام القياسية

طالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمي ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى ، لاسيما أن الفريق اعتاد تحقيق الفوز خارج أرضه وداخلها منذ بداية مشواره بالكونفدرالية وأطاح بفرق كبيرة مثل النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى ، ويعول فريق بيراميدز على نجمه عبد الله السعيد، والذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا في 9 مشاركات في الكونفدرالية.

كواندا يتمسك بالأمل الافريقى

على الجانب الأخر ، اعترف كريس كواندا المدير الفني لـ زاناكو الزامبي، بصعوبة المواجهة أمام بيراميدز في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكداً أن فريقه سوف يتمسك بأمال التأهل حتى اللحظات الأخيرة.