شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى ونهضة بركان اليوم الأحد 8 / 3 / 2020 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على نظيره نهضة بركان المغربى على الملعب البلدى بمدينة بركان ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت الاحد الماضى بإستاد السويس الجديد انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق .

موعد مباراة المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى ونهضة بركان في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد ، ويحتاج المصرى البورسعيدى للفوز بأى نتيجة أو التعادل بثلاثة أهداف أو أكثر لضمان التأهل للدور التالى للبطولة ، وتقام المباراة بدون حضور جماهيرى بعدما أصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

مشوار المصرى البورسعيدى في الكونفدرالية

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واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

طاقم تحكيم تونسى لمباراة المصرى ونهضة بركان

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة الليلة لطاقم تحكيم دولي تونسي يقوده حكم الساحة صادق السلمي ، ومعه كل من خليل حساني “مساعد حكم أول” وأيمن اسماعيل”مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع هيثم قيراط.

نهضة بركان يتمسك بحلم الصعود الافريقى

على الجانب الأخر ،يبحث طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربى عن بطاقة التأهل بعد النتيجة الايجايبة في لقاء الذهاب رغم غياب المساندة الجماهيرية في ظل رغبة الفريق بالتتويج بالكونفدرالية بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية بالنسخة الماضية لصالح الزمالك بركلات الترجيح