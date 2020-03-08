شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: صالح جمعة يحتاج لتأهيل نفسى وطردت كهربا من معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، إن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لاعب كبير وقادر على خدمة النادي الأهلي.

وتابع ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية: "صالح لاعب كبير ولديه مهارات كبيرة وقادر على خدمة الأهلي بشكل كبير وقادر على أن يكون صانع ألعاب كبير جدا".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "صالح جمعة يحتاج لتاهيل نفسي ويجب على المدرب التحدث معه باستمرار لأنه لاعب من نوعية خاصة"

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أنه قام بطرد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، من أحد معسكرات منتخب مصر للشباب.

وفسر ربيع ياسين السبب قائلا: "طرد كهربا من أحد المعسكرات بسبب تأخره في الانضمام عن الموعد".

وأضاف: "كهربا يجب أن يجتهد في التدريبات ويلتزم بمبادئ النادي الأهلى.

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وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.