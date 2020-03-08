شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: أتمنى إقامة مواجهة الأهلى والوداد على استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الاهلى المسئولين بالموافقة على تأجيل أعمال الصيانة لدى ستاد القاهرة الدولى واستضافته مباراة الأهلى والوداد المغربى في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحاته تلفزيوينة عبر قناة أون تايم سبورت 2 قائلا "استاد القاهرة مرعب لأى فريق وانظروا لما حدث في لقاء صن داونز ونتمنى بكل تأكيد عدم مغادرة استاد القاهرة أبدا، وأتمنى أن يتم تأجيل أعمال الصيانة واستمرار الملعب بشكل طبيعي لبعد لقاء الوداد ولتحدث أعمال الصيانة في الملعب بعد لقاء الوداد، وخصوصا إن النهائي لن يقام في مصر".

زيواجه فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر نظيرة الوداد المغربى ضمن مباريات دور النصف النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

يخوض فريق الأهلى مباراة الذهاب في دور نصف النهائي خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل ، بينما تقام مباراة الإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو من نفس الشهر .

Advertisements

حجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز في لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين ، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله .

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال افريقيا بعدما نجح فى عبرو عقبة الترجى بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة فى دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مازيمبى مع الرجاء البيضاوى المغربى فى الكونغو المقرر لها اليوم .

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والاستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، استاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم 12 مارس الجاري.

بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمد الشناوى في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول في خط الدفاع، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى في خط الوسط، أليو بادجى في خط الهجوم".