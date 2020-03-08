شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجانينى: براعى ربنا فى شغلى ومبيهمنيش حد خالص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية القائمة بإدارة أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يعمل بكامل الشفافية والنزاهة فى منصبه لإدارة كرة القدم المصرية.

وأوضح عمرو الجنايني في تصريحات تلفزيوينة تعقيبا على العقوبات التى أصدرت على الاهلى والزمالك، وهل تم وقوع الظلم عليهم،؟ قائلا "براعي ربنا في شغلي ومبيهمنيش حد خالص غير يوم حسابي أمام ربنا، وأقسم بالله مظلمتش حد وتقنية الفيديو لن تنهي على أخطاء التحكيم لكنها ستقل بشكل كبير".

كشف مسئولو اللجنة الخماسية انه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي فيفا للحصول على موافقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو var في مباريات كأس مصر المقبلة.

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه بعد الحصول على موافقة ifab بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري ، من حق اتحاد الكرة تطبيق التقنية في مباريات كأس مصر ولكن يشترط إخطار الـifab بتطبيق التقنية في أي بطولة أخري محلية تنظمها مصر و هو إجراء روتيني فقط.

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كان اتحاد الكرة قد بدأ رسمياً في تطبيق تقنية حكم الفيديو بالدوري المصري خلال مباراة طلائع الجيش و إنبي التي أقيمت مساء الخميس و انتهت بالتعادل السلبي في افتتاح مباريات الجولة الـ18 للدور الثاني ، لتكون مصر ثاني دولة في أفريقيا تطبق تقنية حكم الفيديو بعد المغرب التي بدأت التجربة رسميا منتصف فبراير الماضى.

احتفل جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، بتطبيق تقنية الـvar لأول مرة فى الدورى المصرى، مع طاقم الحكام الذى أدار مباراة طلائع الجيش و إنبى عصر اليوم.

وتواجد الغندور برققة ياسر عبد الرؤوف وتامر درى عضوى لجنة الحكام، بالإضافة إلى طاقم حكم مباراة انبى والطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى واحتفلوا بالتقاط صور تذكارية.

VAR فى الملاعب المصرية، والتى انطلقت فى مباراة طلائع الجيش وإنبى باستاد جهاز . وعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمراً صحفياً بالمقر الرئيسى للاتحاد، بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى، لإعلان بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعدفى الملاعب المصرية، والتى انطلقت فى مباراة طلائع الجيش وإنبى باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر للمسابقة فى افتتاح الدور الثانى بالدورى

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