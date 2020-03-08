شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: لم يتحدث أحد معى للتجديد وأتمنى مواجهة الزمالك فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد فتحي قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن اللاعبين اجتهدوا أمام صن داونز مشددا على أن المكسب كان قريب للغاية من القلعة الحمراء.

وأوضح أحمد فتحي فى تصريحات تليفزيونية قائلا "كان هناك فرص لنا للتسجيل أمام صن داونز ولكن نتيجة التعادل أهلتنا إلي دور نصف النهائي وبادجي أهدر أسهل فرصة إلي جانب فرص الشحات".

وعن حكم المباراة قال ساخرًا: "بكاري جاساما صاحبي وبناكل سندوتشات مع بعض عشان كده مخدتش انذار ثاني".

أكد أحمد فتحي، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي قيمة كبيرة لجميع اللاعبين موضحا أن ملف التجديد ليس معه ولكن مع مجلس إدارة القلعة الحمراء مشددا على أنه سيجتهد حتي أخر يوم له فى المارد الأحمر قائلا " الخطيب عقد معنا جلسات عديدة وأكد لنا أنه يجب أن يكون جميع اللاعبين على قلب رجل واحد سواء الذي يشارك أو على دكة البدلاء و كرة القدم تطورت كثيرا ونؤدي كوحدة واحدة دفاعا وهجوما وهذا ما نفعله خلال الفترة الماضية وفى النادي الأهلي هناك ضغوطات بسبب رغبة الجماهير فى تحقيق الفوز دائما و أترك ملف تجديد عقدي مع مجلس الإدارة وأنا لا أعرف شيئا نهائي عن هذا الأمر ولا أحد يتحدث معي على الإطلاق فى هذا الملف وأنا موجود مع النادي الأهلي وبجتهد لأخر يوم ليا فى النادي".

قدم قائد فريق الأهلي التهنئة لنادي الزمالك على التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا قائلا "أبارك لنادي الزمالك بقيادة مدربه المميز باتريس كارتيرون، وعلى المستوي الشخصي بحبه للغاية وأتمني مواجهة القلعة البيضاء فى النهائي و إذا حدث وقابلنا الزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيكون نهائي لم يحدث من قبل ومثير للغاية".

وأشار أحمد فتحى أن لاعبى الفريق لابد من غلق صفحة صن داونز ونركز فى المباريات المقبلة من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء وما نتمناه هو تحقيق وحصد البطولات.

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ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.