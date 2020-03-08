إسماعيل يوسف: أتمنى نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريقه لديه أولويات في المنافسة على البطولات التي ينافس بها.

وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس إلى أنه يتمنى تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الأهلي خلاله.

وقال إسماعيل يوسف: "نلعب للفوز بكل البطولات ولا نضع تركيز على بطولة واحدة، لا نريد أن نخسر بالتأكيد ولكن لدينا أولويات".

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وأضاف: "بالتأكيد ننافس على الدوري طالما فارق النقاط يسمح بذلك، فرصنا ليست كبيرة لكننا نريد تحقيق مركز جيد، والمؤكد أننا لن نبلغ كارتيرون بأننا لا ننافس عليه".

وأكمل: "بعض المباريات لعبها كارتيرون بعد إجراء تبديلات وكان لها دور في أن الفريق يحافظ على نتائجه الجيدة حتى الآن".

واختتم: "أتمنى أن نتأهل إلى النهائي ومعنا الأهلي، بالتأكيد أتمنى الفوز للأحمر في أي مواجهة يخوضها ضد نادي من خارج مصر، لكن في النهاية أريد الفوز بالبطولة".

وتأهل الزمالك والأهلي إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ليلتقيا مع الرجاء والوداد المغربيان في مايو القادم.