تصريحات السبت| الخطيب يوجه رسالة.. وفتحي يكشف موقفه من الاستمرار مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 7 مارس 2020.

عبد الحفيظ: أتمنى مواجهة الوداد على استاد القاهرة المرعب

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أنه يتمنى ملاقاة الوداد المغربي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، باستاد القاهرة الدولي.

وكيل أحداد لمصراوي: هناك شرطا يمنع مشاركة اللاعب مع الرجاء أمام الزمالك

أكد محمد عزيز، وكيل أعمال اللاعب المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الرجاء المغربي، لا يحق له المشاركة أمام الفريق الأبيض خلال مواجهة دوري أبطال أفريقيا.

أحمد فتحي يكشف موقفه من الاستمرار مع الأهلي

كشف أحمد فتحي قائد فريق النادي الأهلي، موقفه من تجديد عقده مع ناديه والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

عز الدين بهادر يتحدث لمصراوي عن كواليس هدفه التاريخي

تمكن اللاعب عز الدين بهادر، لاعب فريق 6 أكتوبر، من تدوين اسمه في سجلات التاريخ بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة، متخطيا رقم الياباني ميورا.

مرتضى منصور: كنت أدعو الله لمواجهة الرجاء

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه كان يتمنى تأهل الرجاء المغربي إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن طريق إقصاء مازيمبي الكونغولي.

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محمود الخطيب يوجه رسالة بعد تأهل الأهلي في أفريقيا

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس البعثة في جنوب إفريقيا، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين، عقب التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صنداونز.

"رد الاعتبار".. ماذا قال فايلر عقب تأهل الأهلي بأفريقيا؟

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن الصعود على حساب صنداونز في مسابقة دوري أبطال أفريقيا يُعد رد اعتبار بعد نتيجة الموسم الماضي على حساب نفس المنافس.

معلول بعد مباراة صنداونز: أخذنا بالثأر

قال علي معلول الظهير الأيسر بالنادي الأهلي، إنهم أخذوا بالثأر من صنداونز بعد خسارة العام الماضي والإقصاء من دوري أبطال أفريقيا.

عبدالحفيظ: تفكيرنا سيكون في الدوري.. وجاساما قدم مباراة جيدة

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن فرحة الفريق بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستنتهي بمجرد الوصول لمصر، وقال إن أداء الحكم باكاري جاساما كان جيدًا لدرجة أنه يرغب في التعرف على هويته.

موسيماني يبدي غضبه خلال المؤتمر الصحفي: ما فعله الشناوي غير مقبول

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني لصنداونز بأن إهدار محمد الشناوي للوقت أحزنه، متوقعًا أن يكون رينيه فايلر المدير الفني للأهلي غير سعيد أيضًا.

محمد الشناوي: وعدنا وأخذنا بالثأر من صنداونز

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أن الفريق الأحمر أوفى بوعده لجماهير النادي بإقصاء صنداونز الجنوب إفريقي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتزع بطاقة التأهل فائزا بنتيجة إجمالية (3-1).