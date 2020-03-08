عماد متعب معلقًا على تعرضه لأزمة صحية: " أنا بخير الحمد لله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طمأن عماد متعب المهاجم الأسبق للأهلي ومنتخب مصر، جماهيره، على حالته الصحية، عقب الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة بتعرضة لأزمة صحية.

وكتب متعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير":" أنا بخير الحمد لله".

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وتعرض عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومحلل المباريات، لأزمة صحية في وقت متأخر من مساء أمس، السبت.

ووفقًا لما أكدته والدة اللاعب في تصريحات عبر قناة النهار وان، فإن متعب تواجد في المستشفى ولكنه أصبح بحالة جيدة.

وقالت والدة متعب: "نجلي كان يخوض مباراة كرة قدم وشعر بالهبوط خلاله، لينتقل إلى المستشفى ولكنني قمت بالاتصال به وحالته أصبحت جيدة".