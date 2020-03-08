أبرزهم ديربي مانشستر.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة، على موعد اليوم الأحد، مع عدد من المباريات المتنوعة. كأس الكونفيدرالية الأفريقية بيراميدز × زانانكو - الموعد 15:00 مساءً- القنوات الناقلة beIN Sports HD 1. نهضة بركان × المصري - الموعد 21:00 مساءً- القنوات الناقلة beIN Sports HD 1. الدوري الإنجليزي الممتاز Advertisements تشيلسي× ايفرتون - الموعد 16:00 مساءً- القنوات الناقلة beIN Sports HD 2. مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي _ الموعد 18:30 مساءً- القنوات الناقلة beIN Sports HD 2. الدوري الإسباني ريال بيتيس × ريال مدريد - الموعد 22:00 مساءً- القنوات الناقلة beIN Sports HD 3. الدوري الإيطالي يوفنتوس × انتر ميلان - الموعد 21:45 مساءً- القنوات الناقلة beIN Sports HD 4.

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