النشرة الرياضية.. الأهلي يكسر شوكة صنداونز في أفريقيا.. وصلاح يسجل ويحطم رقماً قياسياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 7 مارس 2020.

الوداد يضرب موعدًا مع الأهلي بنصف نهائي أفريقيا

رغم الخسارة من النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء الإياب على الملعب "الأوليمبي" برادس إلا أن فريق الوداد البيضاوي المغربي تمكن من الوصول إلى المربع الذهبي بدوري أبطال أفريقيا.

عمر جابر على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة زاناكو في الكونفدرالية

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه لمواجهة زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

بالفيديو.. صلاح يسجل ويحطم رقماً قياسياً ويقترب من صدارة الهدافين

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سجل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفاً في شباك فريق بورنموث في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الرجاء يخسر من مازيمبي ويصعد لمواجهة الزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

صعد فريق الرجاء المغربي إلي نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد خسارته أمام أمام مازيمبي الكونغولي على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا0-1 ليتفوق بمجموع المباراتين 2-1 ويضرب موعداً مع الزمالك.

يتبقى 9 نقاط على اللقب.. صلاح يقود ليفربول لتخطي بورنموث بثنائية

خطف فريق ليفربول فوزًا صعبًا أمام نظيره بورنموث خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

إلى نصف النهائي.. الأهلي يكسر شوكة صنداونز في أفريقيا

تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع مضيفه صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة (1-1) في بريتوريا.