عماد متعب يتعرض لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعرض عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومحلل المباريات، لأزمة صحية في وقت متأخر من مساء أمس، السبت.

ووفقًا لما أكدته والدة اللاعب في تصريحات عبر قناة النهار وان، فإن متعب تواجد في المستشفى ولكنه أصبح بحالة جيدة.

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وقالت والدة متعب: "نجلي كان يخوض مباراة كرة قدم وشعر بالهبوط خلاله، لينتقل إلى المستشفى ولكنني قمت بالاتصال به وحالته أصبحت جيدة".

ومن جانبه، أكد سيف زاهر مقدم البرامج في قناة أون تايم سبورتس، أنه قام هو الآخر بالاتصال بمتعب وتأكد من أن حالته أصبحت جيدة.

وقال زاهر: "اتصلت بعماد متعب وزوجته وقمت بالاطمئنان عليه منذ قليل، وسيغادر المستشفى في وقت لاحق خاصة أنه لا يعاني من أي شيء وبصحة جيدة".