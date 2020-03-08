عبد الحفيظ: أتمنى مواجهة الوداد على استاد القاهرة المرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الشريف:



أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أنه يتمنى ملاقاة الوداد المغربي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، باستاد القاهرة الدولي.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناتي أون تايم سبورتس، إلى أن مواجهتي فريقه ضد صنداونز الجنوب أفريقي تعدان هما الأقوى في ربع نهائي المسابقة.

وقال عبد الحفيظ: "مواجهة الأهلي مع صنداونز هي الأقوى في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، وتأهل أصحاب المركز الثاني في المجموعات لقبل النهائي دليل على قوة البطولة".

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وأكمل: "صنداونز فريق قوي جدًا جدًا ويلعبون كرة قدم رائعة، ولا يلعبون مثل معظم الأفارقة، اللقاء كان له حسابات كثيرة خاصة بعد نتيجة العام الماضي".

وأضاف: "أتمنى أن نواجه الوداد في استاد القاهرة، ملعبنا مرعب، انظروا لمواجهة صنداونز وكيف كان أثناء تواجد الجماهير به".

وأوضح: "أتمنى أن يتم تأجيل صيانة استاد القاهرة، فهي مباراة واحدة فقط التي سنخوضها عليه خاصة أن النهائي لن يكون في مصر".

واختتم: "حساباتنا لن تتغير بسبب وجود خوان جاريدو كمدرب للوداد، العالم أصبح مفتوح أمام الجميع، نستطيع مشاهدة أي مباراة للوداد، الأمور أصبحت مختلفة عن الماضي".