محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 7 مارس 2020، بمختلف البطولات. دوري أبطال أفريقيا أهداف مباراة الأهلي وصنداونز أهداف مباراة النجم والوداد Advertisements الدوري الإنجليزي أهداف مباراة ليفربول وبورنموث الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. ثنائية ليفربول أمام بورنموث.. وهدف برشلونة في سوسيداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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