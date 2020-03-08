وكيل أحداد لمصراوي: هناك شرطا يمنع مشاركة اللاعب مع الرجاء أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري"

أكد محمد عزيز، وكيل أعمال اللاعب المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الرجاء المغربي، لا يحق له المشاركة أمام الفريق الأبيض خلال مواجهة دوري أبطال أفريقيا.

وضرب فريق الرجاء المغربي موعدًا مع الزمالك في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة من مازيمبي بهدف دون رد في المباراة التي جرت ظهر السبت في الكونغو الديموقراطية.

وقال عزيز في تصريحات خاصة لمصراوي:" حميد أحداد لا يستطيع المشاركة مع الرجاء أمام الزمالك وفقا للعقد بين الناديين".

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وأضاف، أن اللاعب لن يشارك مع الرجاء أمام الزمالك إلا بعد دفع مبلغ مادي وفقا لشروط العقد وبنوده التي تم الاتفاق عليها عند الإعارة.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل موعدا لإقامة مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري الأبطال، بينما تُلعب مباريات العودة يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال خارج الديار على أن تُلعب مباراة الحسم في مصر لتحديد طرفيّ المباراة النهائية.