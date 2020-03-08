أحمد فتحي يكشف موقفه من الاستمرار مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف أحمد فتحي قائد فريق النادي الأهلي، موقفه من تجديد عقده مع ناديه والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
فتحي قال في تصريحات عبر شاشة "TEN" اليوم السبت :"لم يتحدث معي أحد بشأن تجديد عقدي، لكن سأجتهد حتى آخر يوم".
وتابع :"ملف تجديد عقدي أتركه لمجلس الإدارة، لكن لم يتحدث معي أحد على الإطلاق حول هذا الملف".
وعن مواجهة الأهلي والزمالك حال وصولهما سويًا لنهائي الأبطال، أوضح :"إذا حدث سيكون نهائي لم يحدث من قبل ومثير للغاية".
وكان الأهلي صعد إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه على صنداونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.
في المقابل، تمكن الزمالك من الصعود إلى دور الأربعة بالفوز على الترجي (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.
ومن المقرر أن تشهد موقعتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا صراع مصري مغربي عندما يواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي، في المقابل يواجه الزمالك نظيره الرجاء.
جدير بالذكر أن مباراتي الذهاب ستقام في المغرب في مايو المقبل على أن تقام موقعتي العودة في القاهرة خلال نفس الشهر.
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