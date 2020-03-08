بعد تأهل الوداد.. جماهير الأهلي تطالب بالثأر عبر تويتر

تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي النجم الساحلي التونسي، وانتهت مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1 للفريق المغربي.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاجمت بعض الجماهير حكم المباراة، فيما طالب أنصار الأهلي بالثأر من الوداد الذي اتنزع لقب دوري أبطال إفريقيا في 2017.

وكتب الشيخ " أفضل لقطة في المباراة بالنسبة للوداد هو إيقاف المباراة من طرف مجموعة الوينرز بالكراكاج ( عن قصد او لا الله اعلم ) و توقف المباراة في وقت كان فريق الوداد في طريقه للغرق ، توقف ساهم في انخفاض ريتم المباراة و حدة فريق النجم".

أما أحمد عمر محب الأهلي كتب "

الوداد الثأر الثاني".

وكتب بوكا " ماتش الوداد والنجم كان مثير جدًا، بس الغريب أن الحكم حسب 6 دقائق وقت بدل ضايع وصفر في الدقيقة 3:56 تقريبًا، عامةً ماتش الأهلي والوداد هيبقى كويس، الوداد مش مرعب في العموم لكنهم ممتازين في ضربات الرأس والكرات الثابتة".

الصحفي أمير عبد الحليم دون "حكم ماتش الوداد والنجم صفر قبل نهاية الوقت الضائع بدقيقتين المهم الوداد تحت قيادة جاريدو يواجه الأهلي في نصف النهائي عشان يبقا السيمي فاينال فرقتين من مصر وفرقتين من المغرب".

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أما المحلل الفني ممدوح نصر الله

كتب " انا حاسس ان الأهلي لو كسب الوداد هنلاقي جاريدو بيدرب الزمالك في النهائي".

إبراهيم كريس " كارتيرون درب الأهلي و الزمالك والرجاء وجاريدو درب الأهلي و الرجاء و الوداد ولفي بينا يا دنيا".

وكتب عمرو فهمي " الحكم في مباراة النجم والوداد حسب 6 دقائق وقت بدل ضايع، والنتيجة 1- صفر للنجم، ومع ضغط النجم الكبير لتسجيل الهدف الثاني قرر الحكم إنهاء المباراة فى الدقيقة 93:53 بمنتهي البجاحة ،الوداد المغربي وصل لنصف نهائي أفريقيا لحد دلوقتى تنفيذا لوعد من العام الماضي".

أخيرًا الفنان نبيل الحلفاوي كتب " النجم والوداد عملوا شوط تاني رهيب وممتع، كلاهما كان يستحق الصعود.. لكن التأهل كان من نصيب الوداد بمجموع المباراتين، منافسة مصرية مغربية في المربع الذهبي للوصول للنهائي.. الأهلي والوداد. الزمالك والرجاء، الوحيد الذي لم يهزم في ربع النهائي هو النادي الأهلي".