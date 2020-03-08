موعد مباراة الأهلي و الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

نجا الوداد البيضاوي المغربي من هزيمة نكراء على ملعب رادس الأولمبي أمام مضيفه “النجم الساحلي التونسي”، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت 7-3-2020، حين اكتفى النجم بتسجيل هدف واحد في شباك الحارس أحمد رضا التكناوتي، حمل إمضاء كريم عريبي مطلع الشوط الثاني، ليصطدم الوداد ببطل مصر ” الأهلي” في المربع الذهبي.

وتكررت مواجهات الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا على مدار السنوات الـ10 الماضية أكثر من مرة، ولم تكن الغلبة واضحة لأحدهما، حتى جاء الوداد ليحقق فوزًا تاريخيًا في إياب نهائي البطولة عام 2017 بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في لقاء الذهاب على ملعب برج العرب 1/1، لينجح في الاحتفال بثاني ألقابه في هذه البطولة.

ونجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد ما خرج متعادلاً بهدف لمثله أمام صن داونز الجنوب أفريقي على الملعب الصعب “لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا، في وقت سابق من يوم 7-3-2020، مستفيدًا من الإنتصار الذي كان قد حققه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين على “ستاد القاهرة الدولي“، بحضور أكثر من 30 ألف متفرج.

بينما خطف فريق الوداد البطاقة الثانية ونجح في العبور إلى نصف النهائي لملاقاة الأهلي، بعدما دافع عن فوزه بهدفين دون رد أمام النجم الساحلي في مباراة الذهاب، مستغلاً سوء حظ المهاجم الجزائري كريم عريبي في إنهاء الفرص السهلة التي لاحت له في لقاء الإياب.

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موعد مباراة الأهلي و الوداد

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يومي 1 او 2 من شهر مايو المقبل موعدًا لإقامة مباراة الذهاب على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء، بينما تقام مباراة الإياب بالقاهرة على “ستاد القاهرة الدولي“، في يوم 8 او 9 من الشهر ذاته.

يذكر ان اخر مباراة جمعت الأهلي والوداد كانت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة عام 2017، وتمكن وداد الأمة وقتها من احراز اللقب على حساب نادي القرن، بعد ما نجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف احرزه “وليد الكرتي” على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس“.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على “ستاد برج العرب” بمدينة الأسكندرية، وسجل للأهلي “مؤمن زكريا” الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ولم يدم تقدم بطل مصر كثيرًا حيث تمكن “أشرف بن شرقي” لاعب الزمالك الحالي وقتها، من احراز هدف التعادل في الدقيقة 16.

وتاريخيًا يعد فريق الوداد البيضاوي من أكثر الأندية الإفريقية مواجهة للأهلي خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق أن جمعتهما 8 مباريات منذ عام 2011 وحتى نهائي نسخة 2017، وحقق الأهلي انتصارين وخسر مثلها، بينما سيطر التعادل على 4 مواجهات.