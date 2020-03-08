رياضة | ليفربول ضد بورنموث.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالبريميرليج



واصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه بعد التألق في مباراة ليفربول ضد بورنموث مساء السبت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في البريميرليج بعد التألق في مباراة ليفربول ضد بورنموث:

أصبح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح اول لاعب في تاريخ نادي ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفاً او اكثر بثلاث مواسم متتالية منذ 17 عام حيث كان آخر لاعب فعل ذالك هو مايكل اوين مع الريدز عام 2003.

وكانت مباراة ليفربول ضد بورنموث مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " هي رقم 100 للاعب الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي حيث نجح صلاح خلال المئة مباراة تسجيل 70 هدفا وصناعة 27 بينما حصل علي جائزة هداف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " مرتين علي التوالي والفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرة واحدة عام 2017.

ودخل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح تاريخ بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد التسجيل في مباراة ليفربول أمام نادي بورنموث بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز حيث أصبح أول لاعب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي يسجل في 6 مباريات متتاليه على نفس الخصم بالبطولة الإنجليزية.