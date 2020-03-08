رياضة | الأهلي يتعادل مع الوداد المغربي تاريخيًا بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتعادل مع الوداد المغربي تاريخيًا بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد الرياضي المغربي في شهر مايو المقبل، لحساب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



الأهلي سبق أن التقى الوداد المغربي في العديد من المواجهات، وهو ما نرصده في السطور التالية:



التقى الأهلي الوداد المغربي في 8 مواجهات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مواجهتين، فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة 4 مباريات، انتهت واحدة منها بالتعادل السلبي، و3 أخرى انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي، فيما خسر الأهلي في مواجهتين. التقى الأهلي الوداد المغربي في 8 مواجهات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مواجهتين، فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة 4 مباريات، انتهت واحدة منها بالتعادل السلبي، و3 أخرى انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي، فيما خسر الأهلي في مواجهتين. سجل خط هجوم الأهلي في شباك الوداد المغربي 8 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف، وكان عماد متعب مهاجم الأهلي السابق صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الوداد، فيما كان مؤمن زكريا صاحب آخر أهداف الأهلي.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام الوداد المغربي في 3 مباريات، وفشل في الوصول إلى شباك الوداد في 3 مباريات.

ويعد مؤمن زكريا لاعب الأهلي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد هدفين. Advertisements وجاءت مواجهات الفريقين الـ8 على النحو التالي:

المواجهة الأولى التي جمعت بين الأهلي والوداد تعود إلى نسخة 2011 لحساب دور المجموعات، وتحديدًا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالقاهرة، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3.



وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة ذاتها التقى الفريقان مجددًا وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة ذاتها التقى الفريقان مجددًا وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. نسخة 2016 من دوري الأبطال شهدت المواجهة الثالثة بين الفريقين في مرحلة المجموعات، وتحديدا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي.