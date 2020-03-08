رياضة | الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

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حسم مسؤولو النادي الأهلي الجدل حول مصير حسام عاشور كابتن القلعة الحمراء الأسطوري في الأيام الماضية بعد جلسته مع سيد مرعي وكيل اللاعبين.

واتهم النادي الأهلي عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عاشور بلوي ذراع النادي عن طريق جلسته مع سيد مرعي وكيل اللاعبين وتسريب أخبار عن مفاوضات الزمالك معه من أجل الضغط على النادي لتجديد عقده والبقاء لأطول فترة في القلعة الحمراء.

ويرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني بقاء حسام عاشور لاعب سط القلعة الحمراء في الموسم المقبل وأعطي لجنة التخطيط الضوء الأخضر لعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري من أجل التخلص من صداع أزماته في الفترة الماضية.

ودخل حسام عاشور في صدام قوي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بسبب استبعاده من المباريات الأمر الذي رفضه فايلر وقرر استبعاد اللاعب تماماً من حساباته الفنية سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا.