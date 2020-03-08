رياضة | صحيفة سعودية: الترجي يشكوى النصر السعودي للمحكمة الدولية بسبب "فرجاني ساسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة سعودية: الترجي يشكوى النصر السعودي للمحكمة الدولية بسبب "فرجاني ساسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الإعلامية السعودية عن أزمة بين نادي الترجي الرياضي التونسي والنصر السعودي بسبب مستحقات صفقة فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك.

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وبحسب صحيفة "الجزيرة" فأن الترجي قرر التصعيد والتقدم بشكوى لدى محكمة كأس الدولية ضد نادي النصر بسبب عدم الحصول على الدفعة الثانية من مستحقاتهم في الصفقة

وكان فرجاني قد انضم إلى صفوف النصر قبل عامين ثم رحل إلى صفوف الزمالك في الموسم الماضي.